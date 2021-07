Ekipa dokonała plagiatu w utworze "Shadow"? Sylwester Wardęga przytacza dowody

Płyta Ekipy - grupy influencerów i youtuberów - "Sezon 3" - ukazała się pod koniec czerwca 2021 roku. Teledyski promujące album błyskawicznie podbiły sieć. Za produkcję części numerów odpowiadał Donatan. Był też producentem wykonawczym. Gościnnie na płycie pojawili się m.in. Roksana Węgiel i Janusz Walczuk.

Krążek zadebiutował na pierwszym miejscu listy OLiS, następnie pokrył się platyną (sprzedane minimum 30 tys. sztuk). Ekipa na sprzedaży płyty miała zarobić ponad 2,2 miliona złotych.

Kontrowersje wokół płyty Ekipy podsumował w swoim materiale na Youtube Sylwester Wardęga.

Najbardziej ekskluzywna wersja płyty - Deluxe Box Premium - kosztowała prawie 400 złotych. Wardęga podkreśla, że gwiazdy sieci były krytykowane za to, co ostatecznie umieszczono w zestawie, a były to tanie gadżety sprowadzane z Chin.

"Przy zakupie płyty fani byli dokładnie informowani, co dostają. Będąc sprawiedliwym nie mogę skrytykować Ekipy za taki dobór fantów. Po części rozumiem też widzów. Liczyli, że produkty będą przynajmniej wyprodukowane przez Ekipę, a nie że będą to produkty z Chin z doszytą metką" - komentował.

Wardęga zwrócił też uwagę na poważniejszy problem. Chodzi o numer "Shadow" z rozszerzonej wersji płyty, którego brzmienie jest niemal identyczne co te w utworze "Opasne Frekvencije" serbskiego twórcy Zyce z 2017 roku. Dla Ekipy wyprodukował go natomiast C.A.T.

Zyce dowiedział się o całej sprawie od jednego z internautów. "Niesamowite, pocięli mój utwór na kawałki i użyli jako swój. Prędzej czy później Youtube go zablokuje" - napisał.

Sama Ekipa oraz Friz nie skomentowali całego zamieszania wokół piosenki.