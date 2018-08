Edyta Górniak zaśpiewa Korę na Sopot Top of the Top Festival?

Po krytyce fanów za słowa po śmierci Kory Edyta Górniak wystraszyła się, czy da radę zaśpiewać jakąś jej piosenkę podczas Sopot Top of the Top Festival.

Edyta Górniak będzie jedną z gwiazd Sopot Top of the Top Festival 2018 AKPA

"Kora była tak oryginalną i wyrazistą osobowością artystyczną, że właściwie nigdy nie miała na naszym muzycznym podwórku trwałej równolegle z nią konkurencji" - napisała po śmierci wokalistki grupy Maanam Edyta Górniak.

Jej słowa wywołały negatywne opinie wśród fanów, którzy przypomnieli wcześniejsze krytyczne uwagi Edyty na temat Kory.

"Fakt twierdzi, że Górniak mocno przejęła się krytyką.



"Boi się, że jakby teraz zaśpiewała piosenkę Kory, to tylko podgrzeje negatywne emocje wokół siebie" - czytamy w tabloidzie.

"Mówi, że jedyne co jest pewne to, że zaśpiewa 'Jak najdalej' i 'Jestem kobietą' ze swojego repertuaru. I prosi, by nie wywierać na niej presji, bo to ją zamyka jako artystę" - dodaje informator gazety.

Edyta Górniak będzie jedną z gwiazd Sopot Top of the Top Festival, który odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia.

Podczas transmitowanej przez TVN imprezy na scenie Opery Leśnej wystąpi aż 60 najpopularniejszych polskich wykonawców, w tym m.in. Kayah, Kasia Kowalska, Urszula, Izabela Trojanowska czy zespół Varius Manx. Jedną z zagranicznych gwiazd będzie Anastacia.

Piosenki Kory mają się znaleźć w programie koncertu "Forever Young", czyli przebojów lat 80. i 90., który odbędzie się pierwszego dnia festiwalu.