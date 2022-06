59. edycja festiwalu w Opolu odbędzie się w dniach 17-20 czerwca. Podczas imprezy TVP świętować będzie swoje 70-lecie.

Na scenie w amfiteatrze pojawią się m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska czy Golec uOrkiestra. Nie zabraknie tradycyjnych koncertów Premiery i Debiuty.

W roli prowadzących wystąpią m.in. Tomasz Kammel i Karolina Pajączkowska z TVP Info.

Okazuje się, że w Opolu zabraknie Edyty Górniak. Wokalistka zdradziła, że została zaproszona, by zaśpiewać swój największy przebój "To nie ja", z którym odniosła największy sukces w historii polskich występów na Eurowizji (2. miejsce w 1994 r.).

"Ja was przepraszam, ale nie mogę jechać kolejny rok do Opola i znowu śpiewać tę samą piosenkę. Wiem, że to legendarny utwór i czasem fajnie do niego wrócić, ale chciałabym móc też inne utwory śpiewać. A zawsze jest tak, że jest mało czasu antenowego. Przeprosiłam. To piękny jubileusz telewizji, więc też rozumiem reżysera. Ale on mnie też zrozumiał, więc ok" - tłumaczy Edyta Górniak, zwracając się do fanów.

Ostatni album wokalistki - "My" - ukazał się w 2012 r. Od tego czasu co jakiś czas wypuszcza ona nowe utwory. Największą popularność zdobyły piosenki "Andromeda" (z Donatanem) i "Król" (z Gromeem). Na początku maja zaprezentowała nagranie "W tobie jest światło", które jest własną wersją pieśni modlitewnej.



Autorem pieśni jest Artur Kaszowski, twórcą związany ze sceną religijną. Wersja Edyty ukazała się na działającym od marca 2021 r. kanale Akademia Przebudzenia - Edyta Górniak. Wokalistkę wsparli Paweł Tomaszewski (fortepian) i Michał Zator (harfa).

