Edyta Górniak i Gromee z piosenką "Król": Fani doszukują się plagiatu

Premiera nowej piosenki "Król" Edyty Górniak i Gromee'ego podczas Top Of The Top Sopot Festival wzbudziła spore emocje wśród fanów wokalistki.

Edyta Górniak i Gromee są zadowoleni ze swojej współpracy /Karol Makurat / Reporter

Edyta Górniak i Gromee w Sopocie zaprezentowali trzy utwory: cover "Sweet Dreams" Eurythmics, nową piosenkę "Król" i odnowiony po latach "One and One".

Wideo Edyta Górniak & Gromee - król

Najwięcej emocji wzbudził "Król", także u wokalistki, która na początku zapomniała fragmentu tekstu.

Teraz nowy utwór trafił do serwisów cyfrowych w wersji audio.

"W sercu wszystkie emocje.. Ale także Cisza. Mogłabym napisać wiele słów a i tak żadne z nich nie odda tej chwili, bo stałaby się błaha. Żyję dla Muzyki. Dzięki niej także. Taki dzień to dla mnie Święto. Czekałam wiele lat, aby spotkać Twórcę, który tak niemożliwie bezbłędnie czuje swojego artystę. Od lat nie miałam tyle Muzyki na wyciągnięcie ręki. A wszystko to Dzięki Tobie Gromee. Szczęśliwej Premiery. Tobie. Nam. Wam" - napisała Górniak na Instagramie.

Wideo Edyta Górniak & Gromee Król

Komplementów dla swojej muzycznej partnerki nie szczędzi też Gromee.

"Drogi moje i Edyty spotkały się w studiu i od tamtego momentu spędziliśmy wspólnie sporo czasu z muzyką. To dla mnie zaszczyt i ogromna przyjemność pracować z jednym z najlepszych głosów w Polsce a przede wszystkim z tak wrażliwą i utalentowaną Kobietą" - napisał producent.

Wideo Edyta Górniak: To, czy spotkam kogoś, kto poczuje mnie artystycznie, to jest loteria. Połączyliśmy serce z elektroniką (Dzień Dobry TVN/x-news)

Autorami muzyki do piosenki "Król" są Ania Dąbrowska i Gromee, a za tekst odpowiadają Ania Dąbrowska i Dagmara Melosik.

Fani w komentarzach zwrócili uwagę, że nowy utwór Edyty Górniak przypomina przebój "Survive" Don Diablo i "Lovi" Siergieja Łazariewa, dwukrotnego reprezentanta Rosji na Eurowizji (2016 i 2019 r.).

Clip Don Diablo Survive - feat. Emeli Sandé & Gucci Mane

Clip Siergiej Łazariew Lovi - Лови

Od ostatniej płyty "My" z lutego 2012 r. Edyta co jakiś czas wypuszczała nowe piosenki, m.in. "Your High", "Glow On", "Oczyszczenie", "Andromeda" (efekt współpracy z Donatanem), "Dom dobrychh drzew" (do serialu "Leśniczówka"), "Tylko ty" (na potrzeby filmu "Dywizjon 303") i "Zatrzymać chwilę" (z Roksaną Węgiel do filmu "Hotel Transylwania").