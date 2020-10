Edyta Folwarska: Kalendarz "nieperfekcyjnej mamy"

Dziennikarka Polo TV tłumaczy, że w przyszłości czeka ją bardzo dużo pracy. Ma bowiem zamiar zakończyć wiele projektów, które towarzyszyły jej przez długi czas.

Edyta Folwarska w marcu 2019 r. została mamą. Tłumaczy, że dziecko bardzo dużo zmieniło w jej życiu. Okres ciąży, a także miesiące po porodzie uświadomiły jej, o jak wielu obowiązkach trzeba pamiętać, będąc świeżo upieczonym rodzicem. Chcąc ułatwić życie innym kobietom, które spodziewają się potomstwa, stworzyła specjalny planer.

Zaznacza, że kalendarz będzie można dopasowywać do własnego rytmu dnia. To czyni go dużo bardziej uniwersalnym.

"Szykuje się wiele nowych projektów. Przede wszystkim w planach mam wypuszczenie kalendarza 'nieperfekcyjnej mamy'. Będzie to niedatowany planer. Każda mama będzie mogła uzupełnić go według indywidualnych potrzeb - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Edyta Folwarska.

Dziennikarka Polo TV ma nadzieję, że kalendarz okaże się przydatny dla przyszłych mam. Zaznacza, że tworzyła go, korzystając z własnego doświadczenia. Powracała myślą do pierwszych miesięcy po porodzie i analizowała to, co wówczas było dla niej najbardziej kłopotliwe. Ta strategia pozwoliła stworzyć przydatne narzędzie do planowania czasu.

"Planer jest inspirowany moim życiem, ponieważ półtora roku temu urodziłam synka. Pamiętam, że wtedy wszystko notowałam sobie na karteczkach. Było tego sporo: karmienie, szczepionki. Postanowiłam z notatek przenieść zapiski na kalendarz, który mam nadzieję wydać pod koniec listopada" - tłumaczy.

Edyta Folwarska jest autorką książki "Wszyscy moi mężczyźni i wszystkie moje dramaty". Zdradza, że w niedalekiej przyszłości opublikuje nowe książki. Jej zdaniem historie w nich przedstawione trafią do kobiet w Polsce.

"Planuję również w przyszłym roku wydać dwie książki o miłości. Na Walentynki wyjdzie opowiadanie, które poniekąd można nazwać erotycznym. Pokazuję w nim świat Warszawy, ale również pragnienia, które ma chyba każda kobieta będąca w wieloletnim małżeństwie" - zapowiada.

Edyta Folwarska w Polo TV prowadzi programy "Disco Studio" (poniedziałki-piątki, godz. 17.15) i "I love disco" (poniedziałki-piątki, godz. 14.30).