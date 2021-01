Edyta Folwarska i jej nowa książka "Pokusa". Kim jest przystojniak z okładki?

Gwiazda stacji Polo TV Edyta Folwarska zaskoczyła swoich fanów historią modela z okładki swojej najnowszej książki "Pokusa".

Edyta Folwarska szykuje nową książkę AKPA

Edyta Folwarska jest jedną z najbardziej znanych prezenterek stacji Polo TV. Obecnie prowadzi m.in. programy "I Love Disco" (poniedziałki-piątki, godz. 14:30), "Disco Studio" (poniedziałki-piątki, godz. 17:15) i "Disco Weekend z Blondi" (piątki, godz. 17:00).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwiastun programu "Disco Weekend z Blondi": Edyta Folwarska w szpilkach w oborze Polo TV

Reklama

Współprowadziła też Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie, w którym biorą udział największe gwiazdy disco polo (m.in. Akcent, Weekend, Milano, Classic, Bayer Full, Shazza) oraz zagraniczni wykonawcy (Thomas Anders, Boney M., Bad Boys Blue, Haddaway, Snap, Loona, C.C. Catch, Corona, Culture Beat, La Bouche, Real McCoy).

W ostatnim czasie zadebiutowała także jako aktorka - pojawiła się w filmach Patryka Vegi "Kobiety mafii" i "Botoks". Zagrała też w teledysku discopolowej grupy Kordian - "Ja nie jestem milionerem".

Wideo KORDIAN - Ja nie jestem milionerem (2015 Official HD Video)

Sprawdź tekst utworu "Ja nie jestem milionerem" w serwisie Tekściory.pl!

Pozowała również w rozbieranej sesji dla "Playboya".

Instagram Post

Instagram Post

Edyta Folwarska ma na koncie książkę "Zbiór miłości niechcianych" i jej kontynuację "Wszyscy moi mężczyźni". Teraz uruchomiła przedpremierową sprzedaż nowej powieści "Pokusa" z serii PinkBook (premiera w walentynki - 14 lutego). Kolejne planuje wypuszczać co sześć tygodni.

"Wybierając zdjęcie na okładkę z popularnej bazy zdjęć, sugerowałam się wyglądem modela, by jak najbardziej przypominał bohatera opisywanego w książce. Kiedy wrzuciłam okładkę książki na media społecznościowe, odezwała się do mnie moja koleżanka Julka, do której odezwał się model widząc u niej zdjęcie. Wybierając zdjęcie byłam święcie przekonana, że model nie istnieje, że to Amerykanin, w końcu to zdjęcie sprzed jakiś 8 lat" - opowiada autorka.

Zdjęcie Okładka książki "Pokusa" Edyty Folwarskiej /

"A tu się okazuje, że Leonardo Marques - bo tak się nazywa, istnieje naprawdę!!! Co więcej mieszka w centrum Warszawy - po polsku nie mówi. Cały dzień śmiejemy się, że świat jest mały, że to nieprawdopodobna historia. Na zdjęciu jest ze swoją eks-dziewczyną. Umówiliśmy się, że osobiście wręczę mu książkę jak już tylko będę miała ją w ręku. Okazuje się też, że mamy wspólnych znajomych. To nieprawdopodobna historia" - dodaje Folwarska.

Wspomniany Leonardo Marques pochodzi z Brazylii. Model i aktor był partnerem Marceliny Zawadzkiej, a o ich związku rozpisywały się plotkarskie media.