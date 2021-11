W postach pod tą fotografią umieszczoną na Instagramie i Facebooku Ed Sheeran napisał zaledwie dwa słowa: "coming soon", czyli wkrótce. Jednak zdjęcie, które dołączył do komunikatu mówi o wiele więcej. Na pierwszym planie jest on sam, w seksownej, jaskrawoczerwonej minisukience Pani Mikołajowej, odsłaniającej włochate uda i łydki piosenkarza.

Ed Sheeran kończy 30 lat. Tego możecie o nim nie wiedzieć 1 / 8 Urodzony 17 lutego 1991 roku w Hebden Bridge Ed Sheeran stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki w chórze kościelnym już w wieku czterech lat. Jako nastolatek zaczął pisać piosenki (pierwszy minialbum "The Orange Room" wydał w 2005 r.), by w wieku 17 lat przenieść się z Framlingham do Londynu. Jeszcze w 2008 roku grywał recitale siedem w dni tygodniu dla pięciu znudzonych klientów w pubie. Źródło: Getty Images Autor: Thomas Niedermueller udostępnij

Autor "Shape of You" ze swoim ogromnym uśmiechem do złudzenia przypomina Grincha, choć mamy nadzieję, że nowa piosenka duetu nie popsuje nam świąt. Lewą rękę Ed wspiera na oparciu krzesła, na którym siedzi Elton John - bez świątecznego przebrania i z niezbyt radosną miną. Widzimy też fortepian, a w tle ozdobiony świątecznie kominek.

Sheeran we wcześniejszych wywiadach opowiadał, że pomysł na nagranie świątecznego duetu powstał już rok temu i że to Elton John wyszedł z tą inicjatywą. Ed nie krył też, że początkowo nie pałał entuzjazmem do tego projektu grymasił. W końcu się zgodził, a teraz oczekuje, że ich wspólna bożonarodzeniowa piosenka wyląduje na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów.

Tylko jedna rzecz nie jest zgodna z tym, co na początku zapowiadał Sheeran. Muzyk mówił, że panowie nakręcą do tego utworu teledysk, w którym on będzie przebrany za elfa, a Elton John za Świętego Mikołaja. Miejmy nadzieję, że to nie jedyne wcielenie duetu!