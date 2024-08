Ed Sheeran napisał hit do filmu! Premiera na Netfliksie już w grudniu

Ed Sheeran i Richard Curtis, znani ze swojej owocnej współpracy przy filmie "Yesterday", ponownie połączyli siły. Tym razem, Sheeran skomponował utwór "Under The Three" do najnowszego projektu Curtisa - pełnometrażowego filmu animowanego "That Christmas", który będzie miał swoją premierę na Netfliksie 6 grudnia.

Ed Sheeran: "Wzruszająca i zabawna historia"

"That Christmas" to ciepła, świąteczna opowieść skierowana do najmłodszych widzów. Za reżyserię odpowiada Simon Otto, a produkcją zajął się sam Richard Curtis, twórca uwielbianej komedii romantycznej "To właśnie miłość". Czy ta animacja podbije serca publiczności tak, jak zrobiły to poprzednie dzieła Curtisa?

Sam Sheeran, który pracował nad projektem przez dwa lata, jest przekonany o jego sukcesie. Piosenkarz podkreśla, że film będzie zarówno wzruszający, jak i zabawny, co jest charakterystyczne dla twórczości Curtisa.

Piosenka o tęsknocie za bliskimi

Sheeran skomponował piosenkę "Under The Three" do wyjątkowo poruszającej sceny, która opowiada o tych, którzy spędzają święta z dala od swoich bliskich. Artysta przyznał, że odkąd został ojcem, dostrzega, jak niewiele jest wartościowych animacji dla dzieci, i cieszy się, że mógł wziąć udział w tworzeniu takiej produkcji.

Scenariusz filmu oparty jest na trzech książkach dla dzieci autorstwa Curtisa. Akcja toczy się w fikcyjnym miasteczku Wellington-on-Sea w okresie Bożego Narodzenia. Niespodziewana śnieżyca uniemożliwia rodzicom powrót do domu, a ich dzieci muszą stawić czoła świątecznym wyzwaniom samodzielnie.

Czy "That Christmas" stanie się nowym świątecznym klasykiem? Przekonamy się już 6 grudnia!

