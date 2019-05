Ed Sheeran i Justin Bieber razem! Zobacz wideo "I Don't Care"

Do sieci trafiło tekstowe wideo do piosenki "I Don't Care". To efekt współpracy Eda Sheerana i Justina Biebera.

Ed Sheran i Justin Bieber nagrali razem duet /Dave Hogan /Getty Images

"Mamy z Justinem nową piosenkę. Nosi tytuł 'I Don't Care' i mam nadzieję, że Wam się spodoba" - ogłosił Ed Sheeran.

Clip Ed Sheeran I Don't Care [Lyric Video] - & Justin Bieber

Za produkcję singla odpowiadają Max Martin, Shellback i FRED.

Media donoszą, że najnowszy duet Sheerana i Justina Biebera może być częścią ścieżki dźwiękowej do drugiej części produkcji "Angry Birds", którego premiera kinowa planowana jest na lato tego roku.

Przypomnijmy, że Justin Bieber wydał swój ostatni album w 2015 roku, a Sheeran dwa lata temu.

