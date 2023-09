Ecocide wraca z nowym albumem "Metamorphosis"

Powrotny album wskrzeszonego w tym roku Ecocide ozdobi okładka autorstwa rozchwytywanego rumuńskiego artysty Costina Chioreanu.

Jak informują członkowie Ecocide, środek ciężkości ich brzmienia przesunął się na "Metamorphosis" z death / thrash metalu ku bardziej klasycznym dźwiękom oldskulowego death metalu, przywodzącym na myśl florydzką scenę początku lat 90.

Następcę debiutu "Eye Of Wicked Sight" z 2013 roku wyda hiszpańska wytwórnia Memento Mori. Premierę "Metamorphosis" zaplanowano na 23 października. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Reklama

Premierowej kompozycji "On The Shores Of Madness" Ecocide możecie posłuchać poniżej:

Wideo ECOCIDE - On the Shores of Madness [Lyric Video]

Ecocide - szczegóły albumu "Metamorphosis" (tracklista):

1. "Prologue"

2. "Metamorphosis"

3. "Terminus"

4. "Corrupted Reality"

5. "On The Shores Of Madness"

6. "Vortex Singularity"

7. "Transcendence Of The Mind"

8. "The Flayed"

9. "Among The Tombs".