Dżem: Koncert na 40-lecie w Spodku w Katowicach. "Dziękujemy za super zabawę"

W sobotę (30 marca) huczne 40. urodziny w katowickim Spodku świętowała grupa Dżem.

Dżem w akcji /fot. Bartosz Nowicki

"Koncert z okazji 40-lecia już za nami. Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i super zabawę. Do zobaczenia na koncertach" - czytamy na facebookowym profilu grupy Dżem.

Reklama

Wśród gości na scenie pojawili się byli muzycy zespołu: Michał Giercuszkiewicz, Marek Kapłon, Krzysztof Przybyłowicz, Jerzy Piotrowski, Andrzej Urny, Jacek Dewódzki oraz pARTyzant i Sebastian Riedel, syn nieżyjącego już wokalisty Ryśka Riedla. Koncert tradycyjnie w Spodku poprowadził Jan Chojnacki.

Choć początki grupy sięgają wczesnych lat 70., to przełomem w historii grupy Dżem był niewątpliwie rok 1979, kiedy zespołowi zaproponowano wyjazd do mazurskich Wilkasów, gdzie przez miesiąc miał grać dla uczestników obozów szkoleniowo-wypoczynkowych. W tym czasie powstały również pierwsze autorskie utwory "Whisky" (posłuchaj!), "Paw" (posłuchaj!), "Poznałem go po czarnym kapeluszu" (sprawdź!) czy "Człowieku co się z tobą dzieje" (posłuchaj!).

W 1980 roku grupa debiutowała na festiwalu w Jarocinie. Choć samego festiwalu śląska formacja nie wygrała, to okazała się największym odkryciem imprezy.

Kolejne lata to już liczne koncerty, bo Dżem najlepiej wypadał na scenie. Występy z charyzmatycznym wokalistą Ryszardem Riedlem, niezmiennie wywoływały aplauz wśród publiczności.

W 1985 roku ukazuje się debiutancki album "Cegła". To tu znalazły się wszystkie żelazne hity zespołu, m.in. "Whisky" i "Czerwony jak cegła". Choć w kolejnych latach zespół nagrywa dwie nowe płyty - "Zemsta nietoperzy", "Najemnik" i zyskuje coraz większą popularność, nasilają się problemy związane z uzależnieniem Riedla od narkotyków. Wokalista coraz rzadziej pojawia się na koncertach, a grupa występuje m.in. z Ireneuszem Dudkiem i Tadeuszem Nalepą.

W 1991 zespół wydaje album "Detox" zgodnie uznawany przez krytykę i samych muzyków za najlepszy album Dżemu. To tu można usłyszeć wzruszający "List do M.", hippisowski "Sen o Victorii", czy oparty na rozpoznawalnym riffie "Jak malowany ptak". W październiku 1993 roku Dżem nagrywa płytę "Autsajder" - ostatni album z premierowymi utworami zaśpiewany przez Riedla.

Zdjęcie Rysiek Riedel zmarł 30 lipca 1994 r. / Jan Rolke / Agencja FORUM

Przebywający w szpitalu wokalista umiera 30 lipca 1994 roku. Wraz z jego śmiercią kończy się pewna epoka. Riedel był niezwykłą osobowością sceniczną - obdarzony wyjątkowym, potężnym głosem artysta był jednocześnie autorem głównie autobiograficznych tekstów, co sprawiało, że na scenie był do bólu wręcz autentyczny. Ponad ćwierć wieku po śmierci wciąż cieszy się statusem legendy polskiej muzyki rockowej.

Wideo LIST DO M. - Ryszard Riedel & Dżem (Bydgoszcz '93)

Nowy rozdział w historii Dżemu to współpraca z wyłonionym w konkursie wokalistą Jackiem Dewódzkim. Dżem nagrywa z nowym frontmanem trzy albumy - "Kilka zdartych płyt" (1995), "Pod wiatr" (1997) i "Być albo mieć" (2000). Cztery lata później grupa wydaje kolejną płytę zatytułowaną "2004", z nowym wokalistą - Maciejem Balcarem.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dżem Wehikuł czasu

Na początku 2005 r. zespół ponownie dotyka wielka tragedia - 27 stycznia w wypadku samochodowym na autostradzie A4 ginie Paweł Berger, wieloletni klawiszowiec Dżemu. Zespół zawiesił działalność na kilka miesięcy, w trakcie których trwała rehabilitacja poszkodowanego w wypadku basisty Bena Otręby.

Ostatnim studyjnym albumem Dżemu jest "Muza" (2010), która uzyskała status platynowej płyty.

W ciągu 40 lat istnienia zespół zagrał na wszystkich najważniejszych polskich festiwalach, koncertował w wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Scenę dzielili z takimi gigantami, jak The Rolling Stones, Eric Clapton, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd czy AC/DC.

Clip Dżem Do Kołyski

Ponad 50 zespołów muzycznych w Polsce gra ich repertuar, a podczas ubiegłorocznego koncertu w Krakowie po nieśmiertelny przebój "Wehikuł czasu" sięgnęła legenda thrash metalu - Metallica.

Jubileuszowa trasa Dżemu z okazji 40-lecia ma objąć ponad 70 występów.

Obecnie zespół tworzą: Maciej Balcar (wokal), Jerzy Styczyński (gitara), Adam Otręba (gitara), Beno Otręba (bas), Zbigniew Szczerbiński (perkusja) i Janusz Borzucki (klawisze).