Dubioza Kolektiv powraca do Polski na klubowe koncerty! Gdzie zagrają?

Bywalcy największych europejskich festiwali są dobrze znani w naszym kraju, mając na swoim koncie chociażby występ na Pol’and’Rock Festivalu w 2018 roku, gdzie grając przed pół milionową publiką zgarnęli nagrodę Złotego Bączka dla najlepszego międzynarodowego występu festiwalu.

Teraz odwiedzą nasz kraj, promując swój najnowszy album "Agrikultura" wydany w 2022 roku nakładem Menart. Materiał ten powstał podczas pandemii koronawirusa i lockdownu, kiedy wszyscy ludzie na świecie byli pochłonięci internetem, a ich twarze stale przyklejone do ekranów wszelkich rozmiarów. Zespół zaczął myśleć o przyszłości rolnictwa i tym kto będzie produkować żywność, jeśli każdy zacznie pracę w sektorze IT. Swoje rozważania zawarli jak zwykle w lekko humorystyczny, ale i bezkompromisowy sposób.

Reklama

Dubioza Kolektiv - kim są?

Bośniacy funkcjonują na scenie już blisko 20 lat, a ich ostatni album to już jedenasta płyta w dyskografii. Na szerokie wody w Europie wypłynęli za sprawą piątego albumu "Wild Wild East", kiedy to Billy Gould z Faith No More zachwycił się ich twórczością i podpisał kontrakt z Dubiozą w swojej wytwórni Koolarrow Records, zapewniając im dystrybucję na całym świecie.

Pol'and'Rock Festival 2021: impreza z zespołem Dubioza Kolektiv 1 / 29 Tak wyglądał koncert zespołu Dubioza Kolektiv Źródło: WOŚP Autor: Stanisław Wadas udostępnij

Dwa lata później zespół wydał kolejny album, który promował utwór "Kažu" - ten ogromny hit osiągnął blisko 50 milionów odsłon w serwisie YouTube, a Dubioza wyprzedała w pełni halową trasę na Bałkanach. W kolejnych latach muzycy nie zatrzymywali się i wyruszyli w pierwszą trasę po USA, wystąpili na kultowym showcase festiwalu SXSW, a na Eurosonic Festivalu w 2016 roku otrzymali nagrodę najlepszego zespołu festiwalowego głosami innych, europejskich festiwali.

Dziś Dubioza Kolektiv to uznana marka w Europie Wschodniej i nie tylko. Na swoim koncie mają występy na festiwalach Glastonbury, Lollapalooza, Roskilde czy Lowlands oraz dziesiątki wyprzedanych koncertów w całej Europie, ale także w USA czy Kanadzie. Podejmują tematy problematyczne i trudne, a w tej całej swojej bałkańskiej dzikości, znakomicie łączą kulturowe akcenty Bośni z nowoczesnym i własnym podejściem do muzyki, czerpiąc z reggae, ska, punku czy elektroniki.