Dreamstate Europe 2020 w Gliwicach: Gwiazdy dla WOŚP

Co na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowali organizatorzy Dreamstate Europe - jednego z największych trance'owych festiwali na świecie?

Podczas drugiej polskiej edycji Dreamstate Europe (18 kwietnia, Arena Gliwice) wystąpi kilkanaście gwiazd prezentujących różne odmiany muzyki klubowej, tanecznej i elektronicznej.



Festiwal narodził się w USA z inicjatywy Insomniac - największej na świecie agencji, związanej z muzyką elektroniczną, odpowiedzialnej między innymi za Electric Daisy Carnival (EDC), Escape Halloween czy Beyond Wonderland.

Początki Dreamstate to koncert w San Bernardino w Kalifornii w 2015 roku. W line upie znalazły się takie gwiazdy jak Ace Ventura, Giuseppe Ottoviani, Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, John O'Callaghan, Ally&Filla, Astrix. Po niespełna 5 latach festiwal obecny jest m.in. w Meksyku, Kanadzie, Australii i większości stanów USA.

W Gliwicach wystąpią Markus Schulz, Craig Connelly, Simon O'Shine, Adina Butar, Haliene, AA Meeting, Giovanni Ottaviani, Cosmic Gate, Key 4050, Ace Ventura, Alpha Portal, Astrix, Ferry Corsten pres. System F, Marlo pres. Tech Energy i Ruben De Ronde.

Wideo