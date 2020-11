Dread Sovereign z albumem "Alchemical Warfare". Kiedy premiera?

Heavy / doommetalowa grupa Dread Sovereign z Irlandii nagrała trzecią płytę.

Zespół Dread Sovereign już niedługo wyda album /materiał zewnętrzny

Album "Alchemical Warfare" zarejestrowano w studiu Last Light Recordings.

Trzeci longplay będzie zarazem pierwszą płytą dublińskiego tria w barwach Metal Blade Records.

"Modelowo posępny, acz nieco bardziej zuchwały i żwawszy w porównaniu z poprzednimi materiałami, 'Alchemical Warfare' ma w sobie trochę więcej z Venom i Motörhead" - napisał Nemtheanga, grający na basie wokalista Dread Sovereign, na co dzień frontman Primordial.

Premierę nowego albumu Irlandczyków zaplanowano na 15 stycznia 2021 roku.

Płytę promuje m.in. "Nature Is the Devil's Church", którego możecie posłuchać tutaj:

Na albumie "Alchemical Warfare" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "A Curse On Men"

2. "She Wolves Of The Savage Season"

3. "The Great Beast We Serve"

4. "Nature Is the Devil's Church"

5. "Her Master's Voice"

6. "Viral Tomb"

7. "Devil's Bane"

8. "Ruin Upon The Temple Mount"

9. "You Don’t Move Me (I Don’t Give a Fuck)".