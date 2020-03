Drake przestał ukrywać swojego syna Adonisa. Pokazał jego zdjęcia

Kanadyjski gwiazdor Drake uciął wszystkie spekulacje i w końcu pokazał zdjęcia swojego syna Adonisa.

Drake pokazał zdjęcie swojego syna /Kevin Mazur /Getty Images

Przypomnijmy, że o dziecku Drake'a zrobiło się głośno przy okazji jego konfliktu z Pusha T w 2018 roku. Raper na dissie nazwanym "The Story of Adidon" przypomniał, że plotkarskie media ujawniły związek Kanadyjczyka z aktorką filmów pornograficznych Sophie Brussaux, znaną lepiej jako Rosee Divine.

Wtedy wszystkie plotki zostały zdementowane przez menedżment gwiazdora, a sprawa ucichła. Konkurent rapera przypomniał jednak całą historią oraz zdradził, że chłopiec na imię ma Adonis.

Drake plotki ostatecznie potwierdził na utworze "Emotionless", gdzie przyznał się do syna oraz zdradził, że ukrywał go, aby go chronić przed mediami.

Wideo Drake - Emotionless (Official Video)



Niecałe dwa lata później Drake uznał, że pora całkowicie wyczerpać temat. Na Instagramie opublikował długą historię oraz pokazał zdjęcia syna oraz wspólne zdjęcie z Brussaux.

"W tej chwili najważniejsze jest połączenie ze swoim światem wewnętrznym. (...) Połącz się z ludźmi, którzy przynoszą ci radość" - zachęcał raper.

"Kiedy umysł zacznie za dużo myśleć i pojawi się strach, natychmiast skieruj go na coś jasnego. Nie ma znaczenia, co wydarzyło się w przeszłości lub co dziej się wokół nas. Zawsze możesz wybrać światło i wyrwać się z koła paniki" - dodał.

Pod koniec postu Drake przyznał, że tęskni za bliskimi.



"Uwielbiam tę piękną rodzinę i przyjaciół, tęsknie za nimi i nie mogę się doczekać się radosnego dnia, kiedy będziemy mogli się połączyć. Do tego czasu proszę, niech nie gaśnie w was światło" - podsumował.