Zgodnie z pozwem wniesionym do sądu w Nowym Jorku raperzy zbudowali swoją kampanię promocyjną wykorzystując znak towarowy Vogue, a także błędnie sugerowali opinii publicznej, że znajdą się na okładce prestiżowego magazynu. Wydawca domaga się co najmniej 4 mln dolarów odszkodowania.

Wydawca "Vogue" twierdzi, że chwytliwa, acz zwodnicza, kampania promocyjna zbudowana była na fałszu. Raperzy nie tylko bez pozwolenia wykorzystali znak towarowy Vogue, stworzyli podrobiony magazyn, okładkę, plakaty sugerujące, że ich wizerunki będą zdobić okładkę cenionego magazynu. Jak wskazuje wydawca, aby uwiarygodnić ten promocyjny chwyt ich wpisy w mediach społecznościowych, które śledzą miliony fanów, sugerowały, wsparcie magazynu i jego redaktor naczelnej, Anny Wintour.

Raperzy pozwani przez wydawcę "Vogue". Nie mieli zgody

"Zamiast jakichkolwiek wskazówek, że ich rzekoma okładka to fałsz, w postach opublikowanych zarówno na Twitterze, jak i Instagramie, przekazali następujące, wyraźnie fałszywe stwierdzenia: 'Ja i mój brat od jutra w kioskach. Dziękuję magazynowi 'Vogue' i Annie Wintour za miłość i wsparcie w tym historycznym momencie. 'Her Loss' ukaże się 4 listopada" - wyjaśnia pozew.

Tymczasem ani wydawnictwo, ani tym bardziej Anna Wintour w żaden sposób nie wspierali kampanii, w myśl której raperzy mieliby pojawić się na "jednej z najstaranniej wyselekcjonowanych okładek w całym biznesie wydawniczym".

Ten zabieg marketingowy okazał się skuteczny, bowiem zagraniczne media, serwisy hip-hopowe i media społecznościowe szybko podłapały sugerowany przez raperów przekaz, że oto będą gwiazdami prestiżowego magazynu. Zdaniem wydawnictwa Drake i 21 Savage celowo wprowadzili opinię publiczną w błąd, chcąc zyskać rozgłos i skuteczniej wypromować nadchodzący album.

Według informacji przekazanych w pozwie, Conde Nast już 31 października reagowało na tę kampanię i wyraziło chęć polubownego rozstrzygnięcia sporu, którą pozwani zlekceważyli. Co zmusiło wydawcę do podjęcia kroków prawnych. "The Guardian" wydawca magazynu "Vogue" domaga się co najmniej 4 mln dolarów odszkodowania.