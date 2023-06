"Nie zawsze możesz dostać to, czego chcesz, ale ten dom jest zdecydowanie tym, czego potrzebujesz!" - brzmi zachęcające do kupna hasło w ogłoszeniu, wystawionym na jednym z portali sprzedażowych, będące parafrazą tekstu piosenki "You Can't Always Get What You Want" napisanej w 1969 roku przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa z The Rolling Stones .

"Ten wspaniały, zbudowany na zamówienie dom na zamkniętym osiedlu The Lake Club, został zaprojektowany z myślą o prywatności" - podkreślono w ogłoszeniu.

Mick Jagger sprzedaje luksusowy dom. Przestrzeń zapiera dech

Powierzchnia mieszkalna położonego nad jeziorem i otoczonego palmami domu wynosi 529 metrów kwadratowych. Oprócz wielu luksusowo urządzonych pomieszczeń jest tam też m.in. dzwonnica i podgrzewany basen ze słoną wodą.

Zdjęcie Basen przy wystawionej na sprzedaż posiadłości Micka Jaggera / Stellar via The Grosby Group/Grosby Group/East News / East News

Zdjęcie Taras domu Micka Jaggera i Melanie Hamrick / Stellar via The Grosby Group/Grosby Group/East News / East News

Zdjęcie Klimatyczny kominek położony na tarasie posiadłości / Stellar via The Grosby Group/Grosby Group/East News / East News

Jagger i Hamrick kupili dom w Lakewood Ranch na wschód od Bradenton za nieco ponad 1,9 miliona dolarów w październiku 2020 roku. Nieruchomość jest zarejestrowana na Hamrick i została wybrana głównie ze względu na to, że jej rodzina mieszka w okolicy.

Pierwotna cena zakupu wynosiła 1,2 miliona dolarów w 2010 roku.

Zdjęcie Jeden z salonów domu / Stellar via The Grosby Group/Grosby Group/East News / East News

Zdjęcie Dom jest bardzo gustowny - żaden element wystroju nie jest przypadkowy / Stellar via The Grosby Group/Grosby Group/East News / East News

Zdjęcie Częścią wyposażenia jest także ogromna biblioteczka / Stellar via The Grosby Group/Grosby Group/East News / East News

79-letni Jagger i 36-letnia Hamrick mają 6-letniego syna o imieniu Deveraux . Razem są od 2014 roku. Dom na Florydzie to jedna w wielu nieruchomości w ich posiadaniu.

Mick Jagger jest jednym z najlepiej zarabiających artystów muzycznych na świecie - w ciągu roku zarabia ok. 550 mln dolarów. Ostatnio pojawiło się plotki, że muzyk, który w lipcu skończy 80 lat, planuje oświadczyny. Jego partnerka przyznała, że wręczył jej "pierścionek zaangażowania", co być może zwiastuje zaręczyny i ślub.

Zdjęcie Rezydencja Jaggera i Hamrick z lotu ptaka / Stellar via The Grosby Group/Grosby Group/East News / East News