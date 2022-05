"Mamy dla Was smutną wiadomość. 18.05.2022 około godziny 22:30 po ciężkiej chorobie w poznańskim szpitalu zmarł nasz gitarzysta Dominik Jokiel. Dziękujemy Tobie za wszystkie wspólne chwile spędzone podczas koncertów i sesji nagraniowych. Mamy nadzieję że grasz teraz w lepszym świecie w doskonałym towarzystwie. Żegnaj" - taki wpis pojawił się w nocy na facebookowym profilu grupy Aion.

W składzie tej formacji 43-letni muzyk występował od samego początku do zawieszenia działalności (1996-2004). W tym metalowym zespole na drugiej gitarze towarzyszył mu jego brat - Daniel Jokiel.

Reklama

Z poznańską grupą nagrał wszystkie pięć płyt: "Midian" (1997), "Noia" (1998 - nominacja do Fryderyka), "Reconciliation" (2000), "Symbol" (2001) i "One of 5" (2004).

W 2001 r. dołączył do legendy polskiego heavy metalu - zespołu Turbo, również pochodzącego z Poznania. Jako drugi gitarzysta u boku lidera Wojciecha Hoffmanna zarejestrował albumy "Tożsamość" (2004), "Strażnik światła" (2009 - nominacja do Fryderyka) i "Piąty żywioł" (2013).



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Turbo Na progu życia

"Dominiku nasz kochany odpoczywaj w pokoju gdzieś tam, ze swoją gitarą. Odszedłeś i pozostawiłeś po sobie wiele znakomitych płyt. Dziękujemy Tobie za te wszystkie lata, które z nami spędziłeś. Żegnaj" - napisał w mediach społecznościowych Wojciech Hoffmann.