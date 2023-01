Dominik Dudek dał się poznać za sprawą programu "The Voice of Poland", który wygrał razem z utworem “Wydaje się". Trenował pod skrzydłami Tomsona i Barona, którzy wspierali go przez cały czas trwania show, ale i po jego zakończeniu. Dwa miesiące po finale ostatniej edycji programu, przyszła pora na w pełni autorski materiał Dominika.

Dominik Dudek z singlem "Tak mi mów"

"Tak mi mów" Dominika Dudka to ponowne przedstawienie się słuchaczom. Tym razem mogą go poznać ze strony, która jest połączeniem popu i folku. Artysta sam napisał tekst, muzykę (przy współpracy z Mateuszem Kotkowskim) oraz całkowicie odpowiada za produkcję utworu.

"Piosenka została napisana w trudniejszym momencie mojego życia, kiedy naprawdę wszystko było na 'nie', i w zasadzie opowiada o mnie. Chciałem powiedzieć wszystkim, którzy czuli się podobnie, że w takich momentach warto mieć kogoś przy sobie, kogoś kto pomoże ci przez to przebrnąć. To w sumie nawet nie musi być osoba, wszystko zależy, co komu pomaga. Ale najważniejsze są chęci. Chęci, które ja w sobie znalazłem i życzę tego wszystkim" - mówi wokalista o swoim nowym utworze.

Kim jest Dominik Dudek?

Dominik Dudek pochodzi z miejscowości Młynne koło Limanowej. Przed programem mieszkał również w Krakowie, gdzie pracował w firmie budowlanej swojego ojca. Zwycięzca "The Voice of Poland" w przeszłości mieszkał też w Katowicach, gdy studiował na Akademii Muzycznej. "Akademię skończyłem na saksofonie, ale miałem też fortepian, gram na gitarze, gram na basie, perkusji..." - opowiadał w "Pytaniu na Śniadanie".

Po wygranej postanowił przeprowadzić się do Warszawy. Towarzyszy mu dziewczyna, Ola, która w stolicy ma robić specjalizację lekarską. Wokalista zapowiedział natomiast, że teraz skupia się na intensywnych pracach nad debiutanckim albumem.

Tomson i Baron o Dominiku Dudku z "The Voice of Poland"

"Nieagresywne dotarcie do słuchacza, umiejętne skupienie na sobie atencji, stojąc i śpiewając, czując i wiedząc to, o czym się śpiewa. To nie zdarza się zbyt często. Poza tym to nietuzinkowy głos. Facetów z takim głosem nie ma dużo. To jest perełka. Więc szybciutko proszę słuchać jak najwięcej nowych singli Dominika i wbić go na szczyty list przebojów" - mówił po finale programu Tomson.

