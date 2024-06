Dziennikarze plotkarskiego magazynu dotarli do dokumentów sądowych. Ojciec Miley Cyrus jako powód rozwodu podał "różnice nie do pogodzenia" oraz "niewłaściwie zachowanie małżeńskie". W dokumentach pojawiła się też informacja o oszustwie.

W rozmowie z Billboard agent Billy’ego Ray Cyrusa odmówił komentarza do sprawy.



Mogłaby być jego córką. Jak Billy Ray Cyrus poznał się z Firerose?

62-letni Billy Ray Cyrus (posłuchaj!) i 34-letnia Firerose spotkali się po raz pierwszy w 2010 r. na planie popularnego serialu dla dzieci i młodzieży "Hannah Montana". Dodajmy, że w tej produkcji główną rolę grała Miley Cyrus, córka Billy'ego.

Reklama

Gwiazdor country zobaczył przyszłą narzeczoną podczas spaceru z psem. Ta od razu zrobiła na nim wrażenie. Szybko złapał z nią kontakt i wywiązała się między nimi krótka rozmowa. "Powiedziała mi, że miała przesłuchanie, a ja powiedziałem: 'Cóż, jestem pewien, że dostałaś tę pracę'" - wspominał tamte chwile w rozmowie z magazynem "People".

Choć Firerose nie dostała wtedy pracy, to Cyrus zapoznał ją z kilkoma producentami. To już wtedy mieli nawiązać przyjacielskie relacje. Po latach Billy Ray postanowił się związać z młodszą o 27 lat wokalistką, gdy jego żona Tish Finley po raz trzeci złożyła wniosek o rozwód.

W 2022 r. związek Cyrus i Firerose wszedł na nowy etap - para się zaręczyła. "Billy spojrzał na mnie i powiedział: 'Czy chcesz się ze mną ożenić?' A ja na to: 'Oczywiście, że tak. Kocham cię'. Powiedział: 'Kocham cię. Chcę, aby to było oficjalne. Chcę być z tobą na zawsze'" - relacjonowała Firerose.

Na ślubnym kobiercu para stanęła w październiku 2023 r. "10 października będzie zawsze wspominany jako piękny dzień, kiedy dwie bratnie dusze związały się ze sobą" - pisali we wspólnym oświadczeniu artyści.

Zdjęcie Firerose i Billy Ray Cyrus / Jason Kempin / Getty Images

Billy Ray Cyrus i jego życie prywatne. Rozodził się dwukrotnie

Billy Ray Cyrus był mężem Cindy Smith (lata 1986-1991). W 1992 r. został ojcem dwóch dzieci z dwiema kobietami - syna Christophera Cody (jego matką jest Kristin Luckey) i córki Miley Cyrus, którą urodziła Leticia "Tish" Finley. Ta druga kobieta w grudniu 1993 r. została żoną Billy'ego Raya, choć taki krok odradzała mu jego wytwórnia płytowa.

Tish była wówczas w drugiej ciąży z gwiazdorem country - w 1994 r. na świat przyszedł ich syn Brainson Chance. W 2000 r. Tish urodziła ich drugą córkę, która także została wokalistką - Noah Cyrus. Billy Ray adoptował dwójkę dzieci Tish - córkę Brandi (ur. 1987) i syna Trace'a (ur. 1989), wokalistę i gitarzystę grupy Metro Station.

W październiku 2010 r. Tish po raz pierwszy złożyła pozew o rozwód, tłumacząc to "różnicami nie do pogodzenia". Choć para podjęła się wspólnej terapii, to w kwietniu 2022 roku Finley ponownie przed sądem wystąpiła o rozwód, a z akt wynika, że od ponad dwóch lat była z mężem w separacji.