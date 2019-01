Disturbed zaśpiewa "The Sound of Silence" w Gdańsku? Chcą zaprosić zespół

Wersja "The Sound of Silence” w wykonaniu Disturbed, puszczana na wiecach ku pamięci Pawła Adamowicza, stała się hymnem ostatnich tragicznych wydarzeń z Gdańska. Teraz działacze Komitetu Obrony Demokracji chcieliby zaprosić zespół, aby wykonał piosenkę na żywo w ich mieście.

Paweł Adamowicz zginął 14 stycznia /Beata Zawrzel / Reporter

Przypomnijmy, że po zamordowaniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, 14 stycznia tłumy mieszkańców miasta pojawiły się na Długim Targu, aby uczcić pamięć działacza.

Jednym z najbardziej wzruszających momentów było zaprezentowanie utworu "The Sound of Silence" w wersji zespołu Disturbed bez żadnego podkładu muzycznego. Wiele osób będących w tamtym czasie na miejscu, nie potrafiło ukryć łez wzruszenia.

Piosenkę w ostatnich dniach wielokrotnie przypominano, a teraz na zaskakujący pomysł wpadł przewodniczący pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji, Radomir Szumełda. W rozmowie z radiem Eska stwierdził, że chciałby ściągnąć do Gdańska zespół Disturbed, aby ci wykonali na żywo utwór "The Sound of Silence".



Wideo Najbardziej wzruszający moment wiecu po śmierci prezydenta Adamowicza w Gdańsku

"Mam nadzieję, że na te dwie, trzy godziny uda się tu, do Gdańska, zaprosić chociaż wokalistę. Pewnie wielu gdańszczan i gdańszczanek przyszłoby jeszcze raz posłuchać na żywo tego naszego hymnu. Zacznę szukać kontaktu do organizatorów koncertu. Myślę, że oni pomogą mi nawiązać kontakt z menadżerem zespołu. Bądźmy dobrej myśli" - przekonywał.

Szanse na takie rozwiązanie sprawy są raczej małe. Niemal natychmiast pojawił się inny pomysł, który zakłada ściągnięcie zespołu na Polan'and'Rock Festival, czyli festiwal organizowany przez Jurka Owsiaka.

Na razie wiadomo, że Disturbed 20 czerwca wystąpią na warszawskim Torwarze.