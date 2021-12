"Disco Weekend z Blondi": Jacek Mędrala chciał kręcić porno. Wszystko pod okiem kamer Polo TV!

Edyta Folwarska nie ma łatwo. Jej redakcyjni koledzy prześcigają się w głupich pomysłach. Tym razem prezenterzy Polo TV wybrali się do Zakopanego, by szukać zaginionych teledysków. Kiedy Jacek Mędrala w okolicach Krupówek dostrzegł góralskie dyby, od razu go olśniło.

"Oczywiście, że chciałem zobaczyć w tym Edytę. W końcu unieruchomiona może tyle by nie zrzędziła" - śmieje się dziennikarz.

"Po za tym udało mi się ją wkręcić, że kręci się w tym góralskie porno" - dodaje Mędrala.

Najbliższy odcinek programu "Disco Weekend z Blondi" w piątek o godzinie 17 w Polo TV.

