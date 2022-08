Disco Hit Festiwal Kobylnica 2022. Co działo się na koncercie Polsatu?

5 sierpnia odbył się koncert Disco Hit Festiwal Kobylnica 2022. Wystąpili między innym Boys, Shazza, Cliver, Weekend, Piękni i Młodzi, Sławomir, Mig, Daj To Głośniej i After Party. Co działo się na koncercie Polsatu?

Shazza wystąpiła w Kobylnicy /Mateusz Grochocki /East News