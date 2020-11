Dira Mortis przed premierą albumu "Ancient Breath Of Forgotten Misanthrophy"

Pod koniec tego roku deathmetalowa grupa Dira Mortis z Gorlic wyda trzecią płytę.

Grupa Dira Mortis przygotowała nowy album /materiały prasowe

Przypomnijmy, że album "Ancient Breath Of Forgotten Misanthrophy" będzie pierwszym materiałem Dira Mortis dla Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej.

Pierwszy od pięciu lat longplay gorlickiego kwartetu będzie mieć swą premierę 25 grudnia.

Ukaże się w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

Nową płytę Dira Mortis promuje między innymi utwór "Sepulchral Maniac".

Możecie posłuchać go poniżej:

Wideo DIRA MORTIS - Sepulchral Maniac

Oto program albumu “Ancient Breath Of Forgotten Misanthrophy":

1. "Legions Heading For Eternity"

2. "Worshipping The Terror Of Madness"

3. "Sepulchral Maniac"

4. "Twilight Of Divine Purgatory?"

5. "The Falling Majesty Of Abomination"

6. "Forward To The Abyss Of Misanthropy"

7. "The Altars Fall".