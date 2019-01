DieKlute debiutuje

DieKlute, nowy projekt spod znaku industrialnego metalu, szykuje się do premiery pierwszego albumu.

Okładka płyty "Planet Fear" DieKlute /

Wyjaśnijmy od razu, że w przedsięwzięciu pod nazwą DieKlute biorą udział Dino Cazares, gitarzysta amerykańskiej grupy Fear Factory, a także Jürgen Engler, na co dzień frontman niemieckiej formacji Die Krupps, oraz znany z Leæther Strip, duński muzyk Claus Larsen.

Reklama

"Planet Fear", debiutancka płyta DieKlute, ujrzy światło dzienne 1 lutego w barwach Cleopatra Records z Los Angeles.

"Jestem zaszczycony współpracą z Clausem Larsonem i Jürgenem Englerem, gigantami industrialu. Nie mogę się już doczekać natarcia na świat tego futurystycznego, industrialnego metalu. Przygotujcie się na ‘Planet Fear’. By tworzyć, należy najpierw zniszczyć wszystkie bariery" - napisał Dino Cazares.

Poza autorskimi utworami, na debiucie DieKlute znajdzie się przeróbka "She Watch Channel Zero?!" legendarnych nowojorskich raperów z Public Enemy.

Album "Planet Fear" promuje teledysk do utworu "It's All In Vain", który znajdzie się także na ścieżce dźwiękowej do filmu "The Relic" (ujęcia z tego obrazu pojawiają się w wideoklipie). Teledysk "It's All In Vain" DieKlute możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Die Klute "It's All in Vain" (Official Music Video)

Na płycie “Planet Fear" usłyszymy 11 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "If I Die"

2. "Out Of Control"

3. "The Hangman"

4. "Rich Kid Loser"

5. "For Nothing"

6. "Human Error"

7. "It's All In Vain"

8. "Born For A Cause"

9. "Infectious"

10. "Push The Limit"

11. "She Watch Channel Zero?!".