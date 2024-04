Adam Konkol ( sprawdź! ) od lat ma poważne problemy zdrowotne - jest jednym z najdłużej żyjących ludzi z zespołem Eisenmengera na świecie. To zespół wrodzonych wad serca, które prowadzą do rozwoju tętniczego nadciśnienia płuc. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią w sumie około tysiąca pacjentów.

Jednak najnowsze informacje o stanie lidera grupy Łzy wywołały ogromne poruszenie. Okazało się, że u 48-letniego muzyka wykryto złośliwego raka płuc. Z powodu wrodzonej choroby serca niemożliwa jest operacja chirurgiczna ani chemioterapia.

Kilka dni temu gitarzysta wrócił z wakacji w Egipcie, gdzie towarzyszyła mu żona - Angelina Konkol (była wicemiss Wielkopolski jest menedżerką Łez) i ich dwoje dzieci.

Żona Adama Konkola: Życie się rozsypało

"I tak nasze wakacje dobiegły końca. Beztroskie dni minęły. Wracamy do Polski. I pomimo tego, że Nasze życie w ostatnim czasie przypominało bajkę, to czas spokoju minął. Nigdy nie może być idealnie. Zawsze musi się coś schrzanić. Najtrudniejsze dni/ miesiące, być może lata przed Nami. I nie wiem, o co teraz prosić Wszechświat? O zdrowie? O szczęście? Na dzień przed wylotem nasz świat legł w gruzach. Życie się rozsypało. Serce pękło na miliony małych kawałków. Wakacje nie były takie jak zawsze. Już nie tak wesołe, nie tak beztroskie. Trzeba wrócić, wziąć się w garść. Wierzyć, że będzie dobrze" - napisała w mediach społecznościowych Angelika Konkol.

Życzenia powrotu do zdrowia przekazali muzykowi m.in. Dawid Narożny (stoi na czele własnej wersji grupy Piękni i Młodzi), Elwira Mejk (wokalistka grupy Mejk) i Justyna Lubas (była wokalistka Top Girls). Przypomnijmy, że poza występami w formacji Łzy Adam Konkol ma na koncie piosenki pisane dla gwiazd disco polo (m.in. Dawid Narożny, Boys, Exaited, Top Girls, Etna, Czadoman).