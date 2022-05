Devils Tail po nagraniach debiutu "Desolation"

"Desolation", debiutancki album projektu tworzonego przez Erika (gitara / bas / perkusja) i Jimmy’ego (wokal), nagrano w szwedzkim studiu Subhuman.

Współproducentem pierwszej płyty Devils Tail - odpowiedzialnym także za miks i mastering - jest Erik Andreas Vingbäck alias Heljarmadr, frontman Grá i Dark Funeral. Autorem okładki jest Vilhelm Thoresson ze szkockiego studia Villethore.

Wydaniem debiutu Szwedów zajmie się niderlandzka Non Serviam Records, która szykuje wersję CD w digipacku oraz edycję cyfrową. Datę premiery wyznaczono na 1 lipca.

Utworu "I Am The Wolf" Devils Tail możecie posłuchać poniżej:

Wideo I Am the Wolf

Oto program albumu "Desolation":

1. "Intro/Infinity"

2. "Eternal Life"

3. "Creeping Terror"

4. "At The Crossroads"

5. "I Am The Wolf"

6. "Master Of Salvation"

7. "Power From The Dead".