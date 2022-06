Destrage: Szczegóły albumu "SO MUCH. too much."

"SO MUCH. too much.", szósty album wymykającego się zaszufladkowaniu kwartetu z Mediolanu, wyprodukował włoski fachowiec Matteo "Ciube" Tabacco. Miksem z kolei zajął się Amerykanin Will Putney.

Na nowym longplayu awangardowych, progresywnych metal / mathcore'owców, których muzyką zachwycają się nie tylko branżowe magazyny, ale i sam Mike Portnoy, wystąpił gościnnie Devin Townsend (w utworze "Private Party").



Zakończywszy dłuższą współpracę z Metal Blade Records, tym razem świeży materiał Destrage wyda amerykańska 3DOT Recordings, wytwórnia, której współzałożycielem jest Matt Halpern, perkusista Periphery. Płyta, której premierę zaplanowano na 16 września, trafi do sprzedaży w kooperacji z niemiecką Century Media Records. Nowe dokonanie Włochów dostępne będzie na winylu, w wersji CD oraz drogą elektroniczną.



"Everything Sucks And I Think I'm A Big Part Of It", pierwszy singel z "SO MUCH. too much.", trafił do sieci w piątek, 24 czerwca. Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Destrage Everything Sucks And I Think I Am A Big Part Of It

Oto lista kompozycji albumu "SO MUCH. too much.":

1. "A Commercial Break That Lasts Forever"

2. "Everything Sucks And I Think I'm A Big Part Of It"

3. "Venice Has Sunk"

4. "Italian Boi"

5. "Private Party"

6. "Sometimes I Forget What I Was About To"

7. "An Imposter"

8. "Is It Still Today"

9. "Vasoline"

10. "Rimashi"

11. "Unisex Unibrow"

12. "Everything Sucks Less".