Utworowi towarzyszy filmowy teledysk wyreżyserowany przez Nicka Harwooda. W klipie Demi jest nękana przez demony, o których opowiada treść tekstu ( w klipie pojawia się m.in. odwołanie do jej problemów z używkami i pobytu na odwyku).



Za produkcję utworu odpowiada Warren Felder (Oak Felder), a autorami "Skin of My Teeth" są Demi Lovato, Alex Niceforo, Keith Sorrells, Laura Veltz oraz Aaron Puckett (lil aaron).

"HOLY FVCK", bo tak zatytułowany jest krążek, ukaże się 19 sierpnia 2022. Na album składa się 16 utworów tworzących dźwiękową opowieść mocno zainspirowaną rockowymi i pop-punkowymi korzeniami Demi. Najnowszy album Lovato to także bardzo szczera retrospektywa na temat dotychczasowych doświadczeń artystki.

Clip Demi Lovato Skin Of My Teeth

Jesienią Demi Lovato ruszy w trasę promującą "HOLY FVCK", w ramach której zagra 32 koncertów w Ameryce Północnej i Południowej.



Kariera Demi Lovato. Zaczynała jako gwiazdka Disneya

Demi Lovato to nominowana do Grammy i wielokrotnie nagradzana artystka, aktorka, autorka książek oraz aktywistka. W mediach społecznościowych obserwuje ją ponad 215 milionów osób, a katalog muzyczny dobiega do 30 miliardów odtworzeń.

W dyskografii Demi znajdują się takie hity jak "Skyscraper", "Sorry Not Sorry" czy "Cool for the Summer". Artystka porusza się pomiędzy gatunkami, tworząc pop, R&B, rock i soul. Lovato występowała na całym świecie, a do świetnie przyjęto jej wykonanie hymnu podczas Super Bowl LIV czy oraz wykonanie singla "Anyone" podczas 62. ceremonii rozdania Grammy.

Demi Lovato ma na koncie siedem albumów studyjnych, a wszystkie zaliczyły debiut w pierwszej piątce Billboard 200 i zgromadziły ponad miliard odtworzeń w Spotify.



Artystka jest ceniona przez fanów na całym świecie za swoją autentyczność i wrażliwość. Dorastała na oczach milionów i zawsze otwarcie dzieliła się z fanami swoimi doświadczeniami, o czym można było się przekonać m.in. oglądając dokumenty "Simply Complicated" z 2017 i "Dancing with the Devil" z 2021. Jako aktywistka, Demi pełni funkcję oficjalnej ambasadorki Global Citizen i zajmuje się sprawami zdrowia psychicznego.

W jej dorobku znajdują się takie wyróżnienia jak MTV Video Music Award, 14 Teen Choice Awards, pięć People's Choice Awards, ALMA Award, Latin American Music Award, GLAAD Vanguard Award za działalność na rzecz społeczności LGBTQ+, dwie nominacje do Grammy, cztery do Billboard Music Aewards i trzy do Brit Award.