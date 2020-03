Demi Lovato mocniejsza niż kiedykolwiek. Zobacz klip "I Love Me"

Po występach na Grammy oraz Super Bowl LIV, Demi Lovato powraca mocniejsza niż kiedykolwiek – w sieci można zobaczyć już klip wokalistki "I Love Me".

Demi Lovato prezentuje klip "I Love Me" /Mike Coppola /Getty Images

Autorami utworu są Lovato, Sean Douglas, Keith Sorrells, Alex Niceforo, Jennifer Devilveo, Rose Nicholson oraz Warren Felder. "I Love Me" ma ważny przekaz: by kochać siebie i czuć się pewnie we własnej skórze bez względu na wydarzenia obecne lub te z przeszłości. Po zadanym w refrenie pytaniu "Zastanawiam się, kiedy 'kocham siebie' jest wystarczające" przychodzi odpowiedź: "Przecież jestem dziesięć na dziesięć, nawet jeśli o tym zapominam".

Clip Demi Lovato I Love Me

Do utworu powstał klip w reżyserii Hannah Lux Davis. Teledysk rozwija podnoszącą na duchu koncepcję zawartą w tekście. W wideo możemy oglądać bitwę Demi z jej różnymi wcieleniami. Artystka rozlicza się z bolesną przeszłością, by na końcu z optymizmem spojrzeć na to, co czeka ją w przyszłości.

Demi Lovato rozpoczęła 2020 rok wydaniem ballady "Anyone" oraz zapadającym w pamięć występem na Grammy, który spotkał się z niezwykle entuzjastycznym odbiorem ze strony fanów oraz krytyków.



Po wydaniu debiutanckiego "Don't Forget" w 2008 roku, Demi Lovato zagrała trasy koncertowe na całym świecie, jak również wydała jeszcze pięć innych bestsellerowych albumów, w tym "Tell Me You Love Me" (2017 r.), na który trafił hit "Sorry Not Sorry" (ponad 195 mln odtworzeń). Albumy "Confident" i "DEMI" znalazły się na szczycie iTunes w ponad 50 krajach. W mediach społecznościowych artystka może pochwalić się liczbą przekraczającą 108 mln obserwujących. Artystkę można oglądać w finałowym sezonie serialu NBC "Will & Grace", a wkrótce pojawi się w filmie Netflixa "Eurovision" u boku Willa Ferrella, Rachel McAdams i Pierce'a Brosnana.

Lovato ma na koncie szereg nagród i wyróżnień, w tym MTV Video Music Award, 14 Teen Choice Awards, pięć People’s Choice Awards, ALMA Award, Latin American Music Award, GLAAD Vanguard Award za działalność na rzecz LGBTQ, dwie nominacje do Grammy, cztery do Billboard Music Awards i trzy do Brit Awards.