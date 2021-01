Demi Lovato była o krok od śmierci. Opowie o tym w nowym serialu

Demi Lovato ujawniła szczegóły nowego serialu dokumentalnego, który opowie tragiczną historię jej przedawkowania z 2018 roku. Produkcja ukaże się na Youtube.

Demi Lovato zdradzi, co tak naprawdę wydarzyło się w lipcu 2018 roku /Jon Kopaloff/FilmMagic /Getty Images

Serial "Demi Lovato: Tańcząca z Diabłem" będzie miał swoją premierą w serwisie 23 marca 2021 roku. Dzięki poznamy punkt widzenia piosenkarki na wydarzenia z lipca 2018 roku. To właśnie wtedy gwiazda trafiła do szpitala po przedawkowaniu silnych leków przeciwbólowych (fentanyl jest 50 razy mocniejszy heroiny), a po opuszczeniu placówki znalazła się na odwyku.

Reklama

Serial będzie składał się z czterech odcinków i jak zapewnia produkcja będzie to "szczere spojrzenie na trudne chwile z życia Demi Lovato, kiedy odkrywa swoje traumy i znaczenie swojego zdrowia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego".

W oficjalnym komunikacie dodano również, że przedawkowanie przez Demi było "najgorszym momentem jej życia". "Jestem wdzięczna, że mogę stawić czoła przeszłości i wreszcie podzielić się nią ze światem" - powiedziała.



Instagram Post

Wokalistka w mediach społecznościowych dodała też: "Jest tyle rzeczy, o których chcę wam powiedzieć, ale muszę zrobić to dobrze".

"Dziękuję mojej rodzinie, przyjaciołom i fanom za to, że trwali przy mnie przez lata mojego dorastania. Nie mogę doczekać się, że opowiem wam historię, która siedzi we mnie od ponad dwóch lat" - dodała.

Poprzedni dokument opowiadający o dorastaniu i początkach kariery 28-letniej gwiazdy - "Demi Lovato: Simply Complicated" ukazał się w październiku 2017 roku.



Obecnie piosenkarka pracuje również nad swoim muzycznym powrotem. Na razie nieznana jest jednak premiera następcy "Tell Me You Love Me" z 2017 roku.

Demi Lovato na gali "E! People's Choice Awards". Przyćmiła inne gwiazdy 1 / 10 Demi Lovato była tegoroczną prowadzącą gali "People’s Choice Awards". Wokalistka zaskoczyła już na samym początku imprezy, gdy pojawiła się na scenie w przefarbowanych na blond włosach. Źródło: Getty Images Autor: Christopher Polk udostępnij