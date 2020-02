Debiut Smackbound gotowy

Fińska grupa Smackbound podpisała kontrakt i szykuje się do premiery pierwszego albumu.

Smackbound to metalowa formacja z Helsinek powstała z inicjatywy fińskiej wokalistki i aktorki Netty Laurenne. W składzie odnajdujemy także gitarzystę Teemu Mäntysaaria (Wintersun), perkusistę Rolfa Pilvego (Stratovarius, Wintersun), klawiszowca Vili Itäpelto (Tracedawn) oraz grającego na basie Tuomas Yli-Jaskariego (Tracedawn).



Grupa podpisała niedawno umowę z włoską wytwórnią Frontiers. "20/20", debiutancki album Smackbound, trafi do sprzedaży w maju.



"Zależało nam na tym, żeby połączyć metal z tym, co uwielbiamy w muzyce, acz bez uszczerbku dla żywiołowości metalu" - tłumaczy Netta Laurenne.



Wokalistka wyjaśniła też znaczenie tytułu debiutanckiej płyty Smackbound.



"Tytuł odzwierciedla przesłanie całego albumu. Najwyższa pora, abyśmy wszyscy wreszcie przejrzeli na oczy (ang. 20/20 vision). Chcemy dotrzeć do sedna i przestać się oszukiwać. Mamy swoje złe i dobre oblicza, potrafimy być wrażliwi i ściekli, a w zamian liczymy na szczerość i uczciwość. Robimy to w bezwarunkowej miłości, nie tracąc wiary w świat. Wzywamy do prawdy" - mówi Finka w tonie Grety Thunberg.

"20/20" zarejestrowano w fińskim studiu Sonic Pump. Za miks i mastering odpowiadał Jesse Vainio (Sunrise Avenue, Apocalyptica, Poets Of The Fall).



Smackbound dali się szerzej poznać w 2019 roku serią singli / teledysków, w tym "Drive It Like You Stole It", "Wall Of Silence" i "Run". Wszystkie trzy znajdziemy na debiucie.



Wideoklip "Wall Of Silence" Smackbound możecie zobaczyć poniżej: