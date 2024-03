Edycja deluxe z okazji 30-lecia oryginalnego wydania (pierwotnie wydanego tylko na kasecie) ukaże się w ściśle limitowanym nakładzie. Deformeathing Production wyda 300 sztuk "The Shadow Of The Golden Fire" w rozkładanym formacie (gatefold).

Do albumu dodana zostanie dwustronna wkładka z tekstami, mająca wymiary 30 x 30 cm. Całości dopełniają ekskluzywne, okolicznościowego notki do płyty, które napisał basista/wokalista zespołu - Remo Mielczarek. Dokładna data premiery debiutu Sacriversum nie jest jeszcze znana, ale wydawca zapewnia, że album ukaże się na wiosnę.

Sacriversum wrócił na scenę po 17 latach

Dodajmy, że ekipa z Łodzi to czołowy polski przedstawiciel death metalu, który początkowo łączył z thrashem, a w późniejszych latach z gotyckim metalem.

Formacja wróciła na scenę pod koniec 2022 r., po 17 latach przerwy. To wówczas w rodzimym mieście zarejestrowano koncertowy album "The Light Of The Live Storm - Live in Lodz 2022". Materiał został wydany w formie CD+DVD w grudniu 2023 r.

