Debiut Her Chariot Awaits gotowy

Her Chariot Awaits szykuje debiutancki album /Oficjalna strona zespołu

Płyta "Her Chariot Awatis" jest efektem współpracy Ailyn, hiszpańskiej wokalistki znanej wcześniej z norweskiej, symfo-gothicmetalowej grupy Sirenia, oraz amerykańskiego gitarzysty Mike'a Orlando, kojarzonego głównie z nowojorską formacją Adrenaline Mob.



"Po dwóch latach poza sceną miło mi poinformować o mojej nowej współpracy z Mike'em Orlando pod nazwą Her Chariot Awaits. Udział w tym przedsięwzięciu to dla mnie zaszczyt, za który jestem wdzięczna. Przygoda ta umożliwiła mi zgłębienie i eksperymentowanie z moim głosem we współpracy ze wspaniałym muzykiem. Her Chariot Awaits to krok naprzód w mojej muzycznej karierze" - powiedziała 37-letnia wokalistka z Barcelony.



W nagraniach debiutu Her Chariot Awatis wzięli też udział dwaj inni muzycy z USA, czyli perkusista Jeff Thal i basista Brian Gearty.



Pierwszy longplay projektu będzie mieć swą premierę 10 kwietnia nakładem włoskiej wytwórni Frontiers.



Z teledyskiem do pierwszego singla "Dead & Gone" Her Chariot Awaits możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Her Chariot Awaits - "Dead & Gone" (Official Music Video)

Oto lista utworów albumu "Her Chariot Awaits":

1. "Misery"

2. "Dead & Gone"

3. "Screaming Misfire"

4. "Stolen Heart"

5. "Constant Craving"

6. "Say No"

7. "Line Of Fire"

8. "Turning The Page"

9. "Take Me Higher"

10. "Just Remember"

11. "Forgive Me Dear".