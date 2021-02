Deathswarm z albumem "Forward Into Oblivion". Kiedy premiera?

Deathmetalowy kwintet Deathswarm ze Szwecji zarejestrował drugą płytę.

Deathswarm zarejestrowali nowy materiał /materiały prasowe

Album "Forward Into Oblivion" będzie mieć swą premierę 16 kwietnia nakładem niemieckiej F.D.A. Records.

Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz w limitowanej edycji winylowej (w czterech różnych kolorach).

Powstały w 2017 roku Deathswarm miał do tej pory w swoim dorobku debiutancki longplay "Shadowlands Of Darkness", który ukazał się dwa lata później w barwach meksykańskiej Chaos Records.

Drugą płytę Deathswarm pilotuje otwierający ją numer "We Still Burn" oraz opublikowany niedawno utwór "Unshackle The Jackal".

Tej drugiej kompozycji możecie posłuchać poniżej:

Wideo DEATHSWARM (se) - Unshackle The Jackal (OFFICIAL VIDEO)

Oto program albumu "Forward Into Oblivion":

1. "We Still Burn"

2. "Unshackle The Jackal"

3. "Where Death Is Recrowned"

4. "Army Of Shadows"

5. "Unblessed Be Catharsis"

6. "The Poet And The Meat Cleaver"

7. "Deus Ex Nihilo"

8. "The Eating Blood"

9. "In The Wells They Await".