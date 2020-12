DeathOrchestra, czyli Death symfonicznie

Utwory kultowego Death trafią na koncertowy album rosyjskiego projektu DeathOrchestra.

Mowa o płycie "Symphony Of Death" będącej wspólnym dziełem deathmetalowej formacji Buicide z Rosji i Olimpijskiej Orkiestry Symfonicznej.



Znajdziemy na niej koncert projektu DeathOrchestra, który odbył się 4 maja 2019 roku na deskach Operowego Klubu Koncertowego w Petersburgu. Publiczność wysłuchała wówczas siedmiu kompozycji, głównie z późniejszego okresu działalności legendarnej deathmetalowej grupy z USA.



Koncertowy materiał "Symphony Of Death" trafi do sprzedaży 13 grudnia, czyli dokładnie w 19. rocznicę śmierci Chucka Schuldinera, lidera florydzkiej formacji Death, który w 2001 roku, po długiej chorobie przegrał walkę z rzadką odmianą raka mózgu.

"Voice Of The Soul", "Crystal Mountain", "Zero Tolerance", "Scavenger Of Human Sorrow", "Spirit Crusher", "Destiny", "Pull The Plug" - to utwory, które usłyszymy na albumie "Symphony Of Death".



Sprawdź kompozycję "Spirit Crusher" Death w wykonaniu projektu DeathOrchestra:

