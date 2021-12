Deathmetalowe szaleństwo Demonical (nowa płyta "Mass Destroyer")

Siódmy album podopiecznych pilskiej Agonia Records powstał w studiach Glashuset i Sellnoise, gdzie za konsoletami zasiedli Johan Hjelm i Jonas Arnberg. Miksem i masteringiem "Mass Destroyer" - w studiu Tri-Lamb - zajął się Karl Daniel Liden. Okładkę zaprojektował Amerykanin Mark Riddick.

"Album ten to kolejny wściekły atak deathmetalowego szaleństwa Demonical w sztokholmskim stylu i poza nim. Ponownie i jak zawsze zależało nam na tym, by przenieść się w czasie i zagłębić się w początkach death metalu, nie zapominając przy tym o nawiązaniach do innych metalowych podgatunków" - napisali Szwedzi.

Reklama

Nowa płyta kwintetu z Avesty trafi do sprzedaży 6 maja 2022 roku.

Teledysk "My Kingdom Come" Demonical (poprzedni album "World Domination" z 2020 r.) możecie zobaczyć poniżej:



Clip Demonical My Kingdom Done

Oto lista utworów albumu "Mass Destroyer":

1. "We Conquer The Throne"

2. "Sun Blackened"

3. "Fallen Mountain"

4. "Wrathspawn“

5. "Dödsmarsch“

6. "Lifeslave"

7. "Cemented In Ire"

8. "By Hatred Bound".