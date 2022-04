Death To All zobaczymy 26 czerwca w krakowskim Hype Parku. Projekt, w którego składzie figurują niegdysiejsi członkowie legendarnego Death, przyjedzie do stolicy Małopolski w ramach letniej trasy po Starym Kontynencie, ta zaś dobiegnie końca właśnie w Krakowie. Na "European Summer Tour 2022" Death To All mają grać kompozycje z całej, obszernej dyskografii słynnej deathmetalowej formacji z Florydy.

Dodajmy, że w szeregach Death To All odnajdujemy trzech byłych muzyków Death, czyli basistę Steve’a DiGiorgio (także m.in. w Testament), perkusistę Gene’a Hoglana (Dark Angel, Dethklok, eks-Testament i Strapping Young Lad) oraz gitarzystę Bobby’ego Koelble’a. Karkołomnej próby zastąpienia Chucka Schuldinera podejmuje się z kolei grającym na drugiej gitarze wokalistą Max Phelps (Exist, eks-Cynic).

"Death To All to rodzaj hołdu upamiętniającego Chucka" - powiedział w 2014 roku Steve DiGiorgio, którego możemy usłyszeć na trzech płytach Death: "Human" (1991 r.), "Individual Thought Patterns" (1993 r.) i "Symbolic" (2008 r.).

Bilety na krakowski koncert Death To All - organizowany przez Knock Out Productions - dostępne są w cenie od 109 do 119 zł (130 zł w dniu imprezy).

Przypomnijmy, że Chuck Schuldiner, muzyczny wizjoner, grający na gitarze wokalista i lider Death, zmarł 13 grudnia 2001 roku, przegrywając walkę z nowotworem mózgu. Miał 34 lata.



W koncertowym repertuarze Death To All jest m.in. "Zero Tolerance", utwór Death z albumu "Symbolic", na którym zagrali Gene Hoglan i Bobby Koelble.

Kompozycji tej w wykonaniu Death To All możecie posłuchać poniżej: