Dawn Of Ouroboros: Zobacz teledysk do singla z nowej płyty "Velvet Incandescence"

"Velvet Incandescence", nowa płyta progresywnego death / postblackmetalowego Dawn Of Ouroboros z Oakland, powstała ponownie (w tym miks) pod okiem producenta Nicka Loiacono w studiu Fang. Masteringiem następcy debiutu "The Art Of Morphology" (2020 r.) zajął się Jack Shirley (Deafheaven, Oathbreaker, Bosse De Nage) w studiu The Atomic Garden.

Autorką okładki drugiego longplaya zespołu założonego przez gitarzystę i klawiszowca Tony'ego Thomasa oraz wokalistkę Chelsea Murphy jest amerykańska artystka Jill Colbert (Manfish Inc.).



Nowy materiał Dawn Of Ouroboros ujrzy światło dzienne 21 kwietnia nakładem Prosthetic Records z Los Angeles (CD, na winylu, cyfrowo).



Drugi longplay Amerykanów promuje już singel "Rise From Disillusion". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo DAWN OF OUROBOROS - RISE FROM DISILLUSION (OFFICIAL VIDEO)

Dawn Of Ouroboros - szczegóły albumu "Velvet Incandescence" (tracklista):

1. "Healing Grounds"

2. "Testudines"

3. "Iron Whispers"

4. "Levitating Pacifics"

5. "Rise From Disillusion"

6. "Castigation"

7. "Cephalopodic Void"

8. "Velvet Moon".