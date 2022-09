Dawid Tyszkowski zaledwie trzy miesiące temu wydał ciepło przyjętą przez recenzentów i publiczność EPkę "Nadal nie śpię", a już dziś zaskakuje nowym singlem.

Nowa piosenka młodego reprezentanta FONOBO Label zatytułowana jest "Nie poznaję Cię" i może nieco zaskoczyć wszystkich fanów dotychczasowej twórczości Dawida. Artysta zdradza, że dla niego jest to utwór eksperymentalny.

Jak sam mówi: "Zaczyna się klasycznie, od akustycznych dźwięków, ale wraz z nadejściem refrenu wszystko się zmienia. Na moment porzucam elementy mojej twórczości, które do tej pory stanowiły jej fundamenty. W refrenie nie ma tekstu ani gitar, a wszystkie emocje oddaje brzmienie syntezatorów oraz perkusji".

Autorem słów i melodii utworu jest Dawid Tyszkowski, a nad produkcją numeru niezmiennie czuwał Patrick The Pan, z którym artysta pracował również nad swoją debiutancką EPką. Piosence towarzyszy wzruszający klip stworzony przez Igora Szwęcha.

Zobacz teledysk!

Clip Dawid Tyszkowski Nie poznaję cię

Dawid Tyszkowski - kim jest?

Dawid Tyszkowski to najnowsze odkrycie FONOBO Label. Z muzyką związany od dziecka. Mimo młodego wieku, tworzy dojrzałe i pełne emocji teksty, które z łatwością zmienia w oryginalne muzyczne kompozycje. Jego nieodłącznym atrybutem jest gitara, bez której nie wyobraża sobie pracy.

Jak sam mówi, podczas tworzenia, musi ją choćby trzymać w dłoniach - dzięki temu pomysły same wpadają mu do głowy. Swoją twórczość opiera na tym co czuje i słyszy. Cały czas poszukuje nowych inspiracji i eksperymentuje z różnymi gatunkami. 6 czerwca 2022 r. wydał debiutancką EP-kę "Nadal nie śpię", nad którą od strony produkcyjnej czuwał Patrick The Pan, a tydzień później zagrał na scenie Męskiego Grania swój pierwszy koncert.

Pod koniec lipca wystąpił w Katowicach i Wrocławiu przed brytyjskim zespołem Only The Poets, a w sierpniu można było go zobaczyć na scenie FEST Festivalu w Chorzowie.