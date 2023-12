Dawid Podsiadło oceniony przez zagranicznego twórcę. Zaskakujące wyjaśnienia

Dawid Podsiadło podbił serca Polaków już w 2012 roku, kiedy pokazał się w programie "X Factor". Obecnie to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów. Piosenkarz wyprzedaje największe areny i stadiony w naszym kraju, a jego każda płyta cieszyła się ogromną popularnością.

Nie inaczej było z albumem "Lata dwudzieste", wydanym w 2022 roku. Z tego albumu pochodzi piosenka "mori", która na Youtube ma 30 milionów wyświetleń. Za muzykę do "mori" odpowiadają Jakub Galiński i Dawid Podsiadło, a tekst napisał sam wokalista.

Właśnie tekst najbardziej trafił do fanów. "Za każdym razem, kiedy słucham tej piosenki, moje serce rozpada się na kawałki. Mimo że nikogo bliskiego nie straciłam. To słowa, Twój głos, Dawidzie, muzyka i coś, czego nie potrafię nazwać", "Ta piosenka jest zbyt ciężka, żeby leciała w radiu, ale zbyt piękna, żeby nie poznał jej cały świat", "To jedna z tych piosenek, których piękny, głęboki tekst rozdziera Ci serce i duszę, wyciskając z oczu łzy. Nie umiem przestać jej słuchać. Przestać przy niej rozmyślać. Dawid, chyba tylko Ty potrafisz tak mocno ranić, dając jednocześnie tak głębokie, wewnętrzne ukojenie" - pisali pod nagraniem.

Dawid Podsiadło oceniany przez zagranicznego twórcę

"Warto było urodzić się Polką, by móc w pełni docenić to arcydzieło" - komentowała też jedna z fanek. A jak na piosenkę reagują zagraniczni słuchacze? Na kanale Alexal_PT, który już wcześniej oceniał inne kompozycje Podsiadły, pojawił się film odnośnie "mori".

Youtuber stwierdził, że utwór zupełnie różni się od innych nagrań wokalisty. Przyznał też, że nie rozumie słów, ale nawet bez tego był w stanie zorientować się, że Podsiadło porusza trudny temat. Po sprawdzeniu tłumaczenia dodał, że... "nadal nie rozumie konceptu" i zgadywał, że piosenka jest o tęsknocie. Ostatecznie i tak ocenił utwór pozytywnie.