Oprócz certyfikatu album Dawida Podsiadły otrzymał też Fryderyka 2023 w kategorii "Najlepsze nagranie koncertowe". Z okazji tych wyróżnień powstał starannie zaprojektowany box, który zawiera dwie płyty oraz stylowy album ze zdjęciami z trasy autorstwa Michała Murawskiego.

Album jest zapisem wyjątkowej trasy koncertowej, która początkowo miała potrwać 6 miesięcy, a trwała 17, obejmując 57 koncertów w 16 miastach. Na trackliście znajdziemy koncertowe wersje singli, które okupowały pierwsze miejsca na airplayach, m.in. "Małomiasteczkowy", "W dobrą stronę" czy "Trofea".



"Bardzo się cieszę, że nasza praca na próbach, nasze przygotowania do trasy i to, jak te koncerty wyszły, zostało najpierw nagrodzone Fryderykiem, a potem jeszcze Platynową Płytą. To wspaniałe. Dziękujemy naszym odbiorcom. Ta limitowana edycja winylowa jest swego rodzaju zwieńczeniem tego wspaniałego projektu, który przerabiał plastik i sadził drzewa, jak to powinna czynić Leśna Muzyka" - mówi Podsiadło.



Tymczasem dzień po wydaniu krążka, 26 sierpnia, Dawid Podsiadło zagra na Stadionie Narodowym. Bilety na koncert są już wyprzedane, a "Leśna Muzyka" może być idealnym pocieszeniem dla tych, którym nie udało się ich zdobyć.