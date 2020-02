David Roback nie żyje. Założyciel Mazzy Star miał 61 lat

David Roback – producent, multiinstrumentalista i współzałożyciel Mazzy Star – zmarł 25 lutego w wieku 61 lat. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.

David Roback (na zdjęciu z Hope Sandoval) miał 61 lat /Laura Levine /Getty Images

Zanim David Roback zdobył popularność dzięki twórczości Mazzy Star, był ważnym przedstawicielem kalifornijskiej sceny psychodelicznej.

Z własnym bratem działał w projekcie Rain Parade. Grupa nagrała jeden album - "Emergency Third Rail Power Trip". Następnie z basistką Kendrą Smith założył projekt Clay Allison, który następnie zmienił nazwę na Opal.

W 1989 roku wraz z Hope Sandoval stworzył zespół Mazzy Star. Największym przebojem formacji był numer "Fade Into You" ze świetnie przyjętej płyty "So Tonight That I Might See".

Grupa wydała trzy albumy studyjne, po czym w 1997 roku zawiesiła działalność. Do reaktywacji składu doszło w 2011 roku i przyniosła ona płytę "Seasons of Your Day" (2013).

Ostatni materiał zespołu to EP-ka "Still", która powstała jeszcze przed śmiercią perkusisty projektu Keithem Michellem.