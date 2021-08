Śmierć potwierdzili członkowie z zespołu, w którym grał Harper. Nie ujawnili jednak przyczyny śmierci artysty.

"Nie wiemy nawet od czego zacząć" - czytamy na początku oświadczenia. "Jego legenda będzie niezapomniana, jesteśmy zdruzgotani tym, co się stało" - napisali muzycy.

Perkusiste w mediach społęcznościowych żegnali m.in.: Tim Burgess, The Subways, The Cribs, oraz Gruff Rhys.



"Dave był dynamem na scenie i poza nią. Prawdziwym mistrzem niezależności" - wspomniano muzyka na stronie The Cribs.

Pochodząca z Sunderlandu grupa Frankie & The Heartstrings działa od 2008 roku, w tym czasie nagrała trzy płyty. Harper w formacji działał od jej samego początku. Liderem zespołu był Frankie Francis.

Kapela supportowała m.in. Florence & The Machine, Kaiser Chiefs, The Charlatans i The Vaccines, a także grała na najważniejszych imprezach w Wielkiej Brytani: Glastonbury i Latitude.

Harper był jednym z założycieli lokalnej wytwórni płytowej Pop Recs, którą prowadził razem z kolegą z zespołu Michael McKnight.