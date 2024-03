Pierwszy od czterech lat longplay Dark Tranquillity będzie mieć swą premierę 16 sierpnia. "Endtime Signals", 13. album zespołu, będzie zarazem 10. płytą Szwedów w barwach niemieckiej Century Media Records.

Następca albumu "Moment" z 2020 roku ma być zarazem sięgnięciem do korzeni, jak i poszukiwaniem nowych rozwiązań.



"Powrót do tego, co uważamy zasadniczo za rdzeń Dark Tranquillity, częściowo w nowym składzie, był niesamowitym doświadczeniem. Dało nam to możliwość ponownej oceny i spojrzenia na to, co zbudowaliśmy, z nowej, ekscytującej perspektywy. Podczas intensywnego okresu komponowania w pełnym skupieniu, odkrywaliśmy na nowo różne aspekty naszej muzyki i szliśmy dalej z pewnymi jej elementami. Naszym zdaniem to nasz najbardziej wielobarwny album" - napisali pionierzy melodyjnego death metalu z Goeteborga.

Reklama

Dark Tranquillity po zmianach. "W dzikim i precyzyjnym stylu"

Częściowo nowy skład, o którym wspomniano, to dwaj muzycy figurujący w szeregach Dark Tranquillity od 2022 roku.



"Biorąc pod uwagę pracę perkusji, Joakim Strandberg Nilson zrobił więcej niż się spodziewaliśmy, a (basista) Christian Jansson dopełnił dzieła w dzikim i precyzyjnym stylu. Sprawiło to, że proces komponowania i nagrywania stał się wyzwaniem, czymś innym i inspirującym w najlepszym znaczeniu" - dodali Szwedzi.



Za stronę wizualną "Endtime Signals" odpowiadał ponownie Niklas Sundin, były gitarzysta Dark Tranquillity i ceniony grafik, który przygotował także wizualizację do wypuszczonego 7 marca singla. "The Last Imagination" możecie sprawdzić poniżej: