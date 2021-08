Daria Zawiałow ogłasza przerwę. Ma problemy ze zdrowiem

Po odmrożeniu koncertów Daria Zawiałow ma bardzo napięty grafik. W czerwcu wydała nową płytę "Wojny i Noce", który promowały m.in. single "Żółta taksówka" oraz nagrany z Dawidem Podsiadło "Za krótki sen".

Wokalistka, wspólnie z Dawidem Podsiadło i Vito Bambino, tworzy również tegoroczną Męskie Granie Orkiestrę. Daria Zawiałow występowała już w zeszłorocznym składzie, z którym również pojawia się na koncertach zaplanowanych na sierpień.

Teraz Zawiałow opublikowała post, w którym mówi o swoim stanie zdrowia. "Po ostatnim tygodniu koncertowym, straciłam głos. Byłam dziś rano u foniatry i dostałam całkowity zakaz śpiewania na najbliższe dni. Moje gardło jest w fatalnym stanie. Muszę znaleźć chwilę na odpoczynek i regenerację głosu" - zaczęła.

Odwołała również najbliższe koncerty. "Przepraszam wszystkich, którzy chcieli się z nami spotkać. Serce mi się pęka, ale nie jestem w stanie nic zrobić, muszę zastosować się do zaleceń lekarza" - pisała. "Mam ogromną nadzieję, że za kilka dni wrócę do formy i będę mogła dokończyć letnią trasę. Przepraszam Was, dziękuję za wsparcie i zrozumienie" - podsumowała.