Damian Skoczyk błysnął w "Mam talent" i zniknął. Co robi i jak wygląda teraz?

Damian Skoczyk na scenie jako wokalista zadebiutował w wieku siedmiu lat. Występował u boku takich gwiazd polskiej sceny muzycznej jak: Varius Manx, Golec uOrkiestra, Ich Troje, Zbigniew Wodecki, Robert Janowski czy Maryla Rodowicz.

W maju 2008 r. na XVII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Częstochowie został jego laureatem, zdobywając Złotą Nutkę. Niespełna pół roku później reprezentował Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki "Star To Born" w Budapeszcie, zajmując drugie miejsce.

W 2010 r. szeroka publiczność poznała niespełna 15-letniego wówczas Damiana za sprawą udziału w trzeciej edycji programu "Mam talent". Na castingu młody wokalista zaprezentował "I'm Still Standing" Eltona Johna, a w półfinale zaśpiewał i zagrał na perkusji w "Two Hearts" Phila Collinsa.

"Twój udział w finale to oczywista oczywistość" - komentował Kuba Wojewódzki, choć ostatecznie Damian w finale się nie znalazł (w dogrywce jurorzy postawili na zespół Me Myself And I).

"Masz w sobie nieprawdopodobną dynamikę, jesteś showmanem" - chwaliła wówczas Agnieszka Chylińska.

Damian Skoczyk po "Mam talent"

W lipcu 2012 r. wydał swój debiutancki album "Nie sam". Do promocji płyty "polskiego Justina Biebera" wybrano utwory "Przyjaciel" i "Zawsze ty". Szybko okazało się, że wokalista zniknął z radarów. Jego głos można było usłyszeć w dubbingu do takich produkcji, jak m.in. "Pora na przygodę!", "Elena z Avaloru", "Prawo Milo Murphy'ego" i "Młodzi Tytani: Akcja! Film".

W 2020 r. Skoczyk ukończył studia na Akademii Muzycznej w Łodzi, zdobywając tytuł magistra sztuki na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej.

W programie "Doda. 12 kroków do miłości" w Polsacie 26-latek pojawił się w roli realizatora, gdy razem z Dodą pracował przy jej piosence "Melodia ta". Obecnie współtworzy kompozytorsko-producencki team Hotel Torino, którego liderami są Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór (u ich boku pojawia się także młoda wokalistka Marissa, znana z piosenek do cyklu "365 dni").

