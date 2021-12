Dagoba nocą (nowa płyta "By Night")

"By Night", pierwszą od pięciu lat płytę industrialnych groovemetalowców z Marsylii, wyda tym razem austriacka Napalm Records. Materiał będzie mieć swą premierę 18 lutego 2022 roku (CD, na winylu, cyfrowo).

Za nagrania, produkcję i całość skomponowanej muzyki odpowiada Pierre "Shawter" Maille, wokalista i lider formacji Dagoba. Sesja nagraniowa odbyła się w Eagle Black Studio. Miks i mastering wykonano w studiu Decimal, nad czym czuwał Chris Coulter.

Dodajmy, że w nowym składzie Shawterowi towarzyszą gitarzysta Richard de Mello, oraz basista Kawa Koshigero i Theo Gendron (także w Exocrine i Master Crow) - obaj dołączyli do grupy w tym roku.

Francuzi podzielili się właśnie z fanami teledyskiem do nowej kompozycji "The Last Crossing". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Dagoba The Last Crossing

Nie zapomnijcie też sprawdzić wideoklipu do singla "The Hunt", który Dagoba wypuściła już w lipcu:

Clip Dagoba The Hunt

Oto lista utworów albumu "By Night":

1. "Neons"

2. "The Hunt"

3. "Sunfall"

4. "Bellflower Drive"

5. "On The Run"

6. "Break"

7. "City Lights"

8. "Nightclub"

9. "Summer's Gone"

10. "The Last Crossing"

11. "Stellar".

