W programie "Czym chata bogata", najsłynniejsze gwiazdy disco polo pokazują, jak mieszkają! W programie możemy zobaczyć przede wszystkim, jak wyglądają domy wielkich gwiazd. Dostajemy też wgląd do tego, jaki wystrój lubią gwiazdy, co kryją ich garderoby. Wokaliści często pokazują to, co dla nich najcenniejsze. W najnowszym odcinku zobaczyliśmy Krystiana Pudzianowskiego z Pudzian Band!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Czym chata bogata”: Krystian Pudzianowski Disco Polo Music

Krystian Pudzianowski w programie "Czym chata bogata" - gdzie i kiedy oglądać?

Prowadzący program Marcin Kotyński tym razem odwiedził Białą Rawską, aby zwiedzić ogromną posiadłość lidera Pudzian Band, której częścią jest także spory sad. Już przy powitaniu prowadzący zdradził, że po drodze poczęstował się jednym jabłkiem. Mina Pudzianowskiego nie była zachwycona.

"Uuu... Kochany, no nie wiem... Nie wiem czy teraz będzie równowaga, bo wszystkie są policzone..." - powiedział w pierwszej chwili niepokojąc Kotyńskiego.

"Nie no, spokojnie. U nas jabłek jak u ruskich rakiet!" - dodał po chwili.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Czym chata bogata”: Jak mieszka Krystian Pudzianowski? Disco Polo Music

Krystian Pudzianowski (Pudzian Band) - kim jest?

Krystian Pudzianowski to młodszy brat Mariusza Pudzianowskiego, z którym razem stworzyli Pudzian Band. Słynny "Pudzian" czasem pojawiał się na koncertach u boku brata.

Do największych przebojów Pudzian Band należą piosenki "Cała sala" (4,1 mln odsłon), "Tylko tobie dam" (3,6 mln), "Ta dziewczyna to szaleństwo" (2,2 mln) i "Całuj mnie do rana" (2,1 mln).

We wrześniu grupa razem z formacją Zbóje wypuściła utwór "Dziewczyno z gór".