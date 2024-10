Według doniesień sądu rejonowego w Seulu, raper Suga z k-popowego boysbandu BTS został ukarany grzywną w wysokości 15 milionów wonów . Raper został ukarany za poruszenie się na hulajnodze elektrycznej pod wpływem alkoholu, przez co odebrano mu prawo jazdy. Choć 31-latek przekazał fanom informację na swoim profilu na koreańskiej platformie Weverse, w której przeprosił za nieodpowiedzialne zachowanie, musiał zmierzyć się z licznymi słowami krytyki.

W oświadczeniu na platformie Weverse Suga przyznał, że nie wiedział, iż nie można jeździć na hulajnogach elektrycznych, będąc na lekkim rauszu. "Przepraszam tych, którzy zostali zranieni moim nieostrożnością i niewłaściwym zachowaniem, i dopilnuję, aby to się nie powtórzyło w przyszłości" – zapewnił dalej w wydanym oświadczeniu.

Pod koniec września 2024 roku Suga został ukarany grzywną w wysokości 15 milionów wonów, co w przeliczeniu daje około 44 tysięcy złotych. Raper nie odniósł się jeszcze do nałożonej kary pieniężnej, lecz po niestosownym wykroczeniu oświadczył: "Mimo że nikt nie odniósł obrażeń i żadne mienie nie uległo zniszczeniu, ponoszę za to wyłącznie moją odpowiedzialność, bez żadnych wymówek".